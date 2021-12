Per Ikoné quasi tutto fatto. Mayoral, la mossa di Mou non cambia le carte

Il punto sul mercato degli attaccanti

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport troviamo un breve focus anche per quel che riguarda il mercato in entrata della Fiorentina. Per Jonathan Ikoné, si legge, siamo realmente ai dettagli. Mancano da limare alcune questioni relative ai bonus e alla percentuale di rivendita ma si aspetta solo la fumata bianca. Capitolo vice Vlahovic: in pole continua ad esserci Borja Mayoral, la mossa di Mourinho non ribalta lo scenario raccontato fin qui.