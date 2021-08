Simy come vice-Vlahovic? No, ma resterà in Serie A. Operazione da 6 mln

Il nigeriano era uno dei nomi più caldi per ricoprire il ruolo di riserva dell'attaccante viola

La Salernitana è pronta ad accogliere Nwankwo Simy. È ormai in dirittura d'arrivo la trattativa per l'attaccante nigeriano, classe 1992, di proprietà del Crotone, che con ogni probabilità vestirà la maglia granata. Simy si trasferirà alla Salernitana a titolo definitivo. Questo quanto troviamo scritto su GianlucadiMarzio.com. Lo stesso esperto di calciomercato è in grado di dare anche le cifre di questa operazione: circa 6 milioni di euro in tutto, tra parte fissa e bonus. Sfuma dunque un obiettivo della Fiorentina, che resta però sempre alla ricerca di un vice-Vlahovic.