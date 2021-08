Dietro Vlahovic bocciato Kokorin: arriverà una punta di riserva

Reti di supporto cercasi, sia al centro che sugli esterni: Vlahovic ha bisogno di aiuto

Il Corriere Fiorentino è sicuro: una volta che la Fiorentina avrà resistito agli assalti dei top club per Vlahovic, si butterà su un attaccante che possa fargli da alternativa. Perché Kokorin e Kouamé non convincono, e s sta cercando una soluzione altrove, magari in prestito, per entrambi. Inoltre, il reparto offensivo ha bisogno di gol, non può bastare il solo Gonzalez: i nomi in cima alla lista degli esterni sono Orsolini e Brekalo, rimane più defilato al momento Candreva.