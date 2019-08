Simeone, il punto: qualche giorno di riflessione per pensare all’opzione Cagliari

Le ultime sul futuro di Giovanni Simeone arrivano da tuttomercatoweb. L’attaccante sembra in uscita dalla Fiorentina – si legge – ma al momento non ha ancora preso una decisione. Ci pensa il Cagliari (unica proposta concreta) che vorrebbe farne un punto di forza del reparto avanzato. I contatti tra le società sono in corso, il Cholito però sta riflettendo e vuole valutare con calma la sua prossima destinazione. Consapevole che al momento a Firenze non partirebbe al centro del progetto viola, se non si presentasse una buona occasione di mercato potrebbe anche valutare l’idea di rimanere e giocarsela per scalare posizioni. Sono momenti importanti, Simeone si è preso qualche giorno per pensare. L’idea Cagliari c’è ma al momento non è in cima alle preferenze, potrebbe concretizzarsi in prestito nelle prossime settimane quando saremo vicini alla chiusura del mercato. Ma al momento non sono stati fatti concreti in avanti.