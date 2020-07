Simeone: futuro ancora in rossoblù, ma non in Sardegna? Il Cholito piace a Miha

Il Bologna, in vista della prossima ambiziosa stagione, vuol mettere a disposizione di Sinisa Mihajlovic una nuova prima punta. Per raggiungere un posto in

Europa, riporta il Corriere dello Sport, i felsinei dovranno contare su un attaccante che abbia più qualità di Federico, e che possa giocare con maggiore continuità di RodrigoSabatini e Bigon sono alla ricerca di un attaccante giovane che possa migliorare il reparto. L’identikit porta a Giovanni, che a Cagliari è rinato, stabilendo record. Difficile però che il presidentelo lasci partire, se non per una cifra superiore ai 15 milioni. Simeone piacerebbe a tutti nel Bologna per la sua capacità di vivere in area di rigore e di lavorare tanto anche per i compagni. Il ptimo obiettivo resta comunque Andreadel Genoa.