Sicuri che lo United voglia Amrabat? I Red Devils preparano uno scambio col Bayern

A poco più di tre giorni dalla chiusura del mercato estivo, Sofyan Amrabat è ancora un giocatore della Fiorentina. Il marocchino in questi giorni si allena a parte e non è stato inserito nella lista per il playoff di Conference League contro il Rapid Vienna, visto che è in attesa di una telefonata per lasciare Firenze ed il club viola. Solo che questa telefonata non arriva e per il momento il suo futuro è un rebus. Intanto in Germania, per la precisione la Bild, parlano di uno scambio tra due centrocampisti di Manchester United (la squadra ad oggi più accreditata - in teoria - a prendere l'ex Verona) e Bayer Monaco: in Baviera finirebbe Scott McTominay, mentre ai Red Devils andrebbe Ryan Gravenberch, mediano olandese classe 2002.