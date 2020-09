Si muove il mercato in difesa: Ceccherini ai saluti, caccia al vice Biraghi

Spazio al mercato viola in difesa su La Nazione. Resta in bilico il futuro di Federico Ceccherini, che piace all’Hellas Verona come Dusan Vlahovic. Il sostituto del centrale livornese può essere Federico Fazio della Roma. A sinistra la Fiorentina ha riacceso i riflettori su Antonio Barreca del Monaco, che avrebbe un costo molto inferiore rispetto a Ken Sema del Watford.

