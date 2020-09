Vlahovic, riprende quota l’ipotesi prestito: Verona in pole. Se parte serve un sostituto

La Fiorentina protegge Dusan Vlahovic e pensa al modo migliore per valorizzarlo. Il club sa di essere davanti a un diamante grezzo che in prospettiva resta un patrimonio più che prezioso. Dopo averlo difeso dalle critiche post Inter, ora sta tornando forte l’idea di mandarlo in prestito, magari allungandogli prima il contratto. Il Verona è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. In caso di addio Iachini avrebbe bisogno di un attaccante: il sogno Milik sembra irraggiungibile, più semplice arrivare a Piatek. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

