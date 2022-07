Si complica Le Normand, occhi su un vecchio “pallino”

Il probabile rinnovo del bretone con la Real Sociedad apre le porte ad ritorno di fiamma per un ex obiettivo

La questione relativa alla difesa accende il mercato viola. In attesa di capire quello che sarà il futuro di Nikola Milenkovic, diviso tra la cessione che porterebbe un tesoretto e il rinnovo. La Nazione si occupa di un profilo che piace al club viola, ma che potrebbe tramontare col passare delle ore. Non sarà facile, infatti, per la Fiorentina arrivare a Robin Le Normand, centrale bretone della Real Sociedad che sta per firmare un nuovo accordo con il club basco. Per questo motivo, risalgono le quotazioni per un blitz positivo con Marash Kumbulla della Roma.