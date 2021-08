Si accende il mercato intorno a Gori: nuova pretendente per l’attaccante

Ultima stagione al Vicenza in B

L'attaccante classe 1999 è in bilico tra Serie C e Serie B. Oltre alla neoretrocessa Pescara, che vuole subito tornare in serie cadetta, sul centravanti, secondo quanto riporta TuttoC, si registra anche l'interesse del Cosenza, fresco di ripescaggio in B. Nell'ultima stagione Gori ha collezionato quattro reti in ventotto presenze con il Vicenza in B, in precedenza aveva giocato con Foggia, Livorno e Arezzo.