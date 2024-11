Shpendi non si ferma. L’attaccante segna ancora, è sempre più capocannoniere

In questa sosta si è tornati a parlare anche di calciomercato. In casa viola il nome principale è stato quello di Christian Shpendi, attaccante del Cesena. La stellina classe 2003 a quanto pare non si è fato distrarre dalle voci di mercato, e anche oggi è andato in gol. Il Cesena ha pareggiato contro la Reggiana, ma il ragazzo con 9 reti è sempre più solo al comando della clssifica cannonieri di B