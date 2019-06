Sfuma l’idea El Shaarawy: vicinissimo l’approdo del giallorosso in Cina

Niente Fiorentina per Stephan El Shaarawy, accostato nelle ultime ore alla maglia viola come possibile contropartita tecnica nell’ambito dell’affare che potrebbe portare Jordan Veretout alla Roma. Secondo quanto riporta iltempo.it, il giocatore è vicinissimo all’approdo in Cina: lo Shanghai Shenhua verserà 18 milioni nelle casse dei giallorossi, mentre all’azzurro andranno quasi 40 milioni in 3 anni. FIORENTINA, ALTRO VERTICE DI MERCATO: ACCELERATA PER DE ROSSI