Fiorentina, altro vertice di mercato: prede corpo l’idea De Rossi. Il contratto…

Nuovo summit in mattinata per la dirigenza di Fiorentina. A riferirlo è tuttomercatoweb, che sottolinea come la società viola stia tentando di dare un’accelerata sul mercato. Sta prendendo corpo l’idea Daniele De Rossi: per l’ex romanista – che ha un solido e ottimo rapporto con l’Aeroplanino e il ds Pradè – la soluzione viola potrebbe farsi preferire rispetto alle ipotesi Samp e Bologna. Il Milan potrebbe rappresentare un’opzione valida ma il richiamo di due figure a lui care e in una piazza così entusiasta potrebbero rappresentare un elemento determinante nella sua scelta. Per lui in viola potrebbe essere pronto un contratto di un anno con opzione per il secondo. E PEDULLA’ CONFERMA: “CONTATTI CON DE ROSSI”