Sfuma Benedetto, ufficiale il suo approdo al Marsiglia: il costo dell’operazione

Niente Dario Benedetto (SCHEDA) per la Fiorentina. L’attaccante argentino è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Lo comunica il club francese mediante i propri profili di comunicazione. Prima avventura in Europa per la prima punta di nazionalità argentina, che fin qui ha giocato solamente in patria e nel campionato messicano. L’ex attaccante del Boca Juniors è costato circa 15 milioni di euro. INTANTO PRADE’ ANNUNCIA: “COMMISSO VUOLE ALZARE UN TROFEO”