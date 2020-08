Serve un bomber: l’ipotesi Milik intriga. Mandzukic e Thuram jr piste sempre vive

La Fiorentina ha bisogno di un attaccante capace di avvicinare il muro della doppia cifra. Solo dopo, eventualmente, si potrebbe pensare di mandare via Vlahovic a fare esperienza (piace al Sassuolo e al Crotone). Ed è per questo che – scrive il Corriere dello Sport – l’ipotesi Milik intriga eccome, ma battere la concorrenza della Juventus non sarà semplice. Restano sempre vive le piste che portano a Mandzukic (SCHEDA) e a Thuram jr (SCHEDA), mentre sembra sempre più difficile che il Torino si privi di Belotti.