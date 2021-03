Nome nuovo (o quasi) in orbita calciomercato viola. E’ quello di Marcos Senesi, già accostato alla Fiorentina durante la sessione estiva 2019. Il difensore argentino classe 1997 – scrive il nostro Nicolò Schira su Twitter – è cercato sia dal club gigliato che dal Napoli. Le buone prestazioni in Europa di Senesi in Olanda, con la maglia del Feyenoord, precedute da quelle in madrepatria con quella del San Lorenzo, stanno attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori.