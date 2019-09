L’intermediario: “La Fiorentina era su Senesi, il suo futuro sarà in Italia ma adesso pensa al Feyenoord”

Emiliano Uria, intermediario di mercato che ha trattato gli interessi del difensore Marcos Senesi, trasferitosi al Feyenoord, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com degli interessamenti estivi per il proprio assistito:

C’era la Fiorentina. Così come Genoa e Brescia che hanno formulato un’offerta. Il futuro di Marcos sarà in Italia, ma intanto vuole far bene al Feyenoord che è più importante delle squadre che lo hanno cercato. Se andrà in Italia lo farà un top club