Intervenuto a TMW Radio, il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti si è soffermato sulle eccessive richieste dei viola per Federico Chiesa: “Si sa come Chiesa sia sopravvalutato. 70 milioni? Non li vale, su questo sono d’accordo con Marotta. Se chiedi così tanti soldi è perché vuoi venderlo alla fine di una stagione nel complesso sbagliata”.