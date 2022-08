Schira: “In difesa sono stati proposti dei nomi. Barak? Ecco i dettagli”

"Il nome caldo è quello di Barak. Bajrami potrebbe arrivare, ma Italiano parlando con la società ha manifestato perplessità su di lui, poiché non ha mai fatto la mezzala. Barak invece nasce mezzala, e l'ha fatta fino a 26 anni. Ha gamba, intensità e piedi. Barak ha ribadito che vuole andare via. Non ha giocato la prima di campionato e non giocherà la prossima probabilmente. Per lui i viola propongono un milione e mezzo per quattro anni. Il Verona vorrebbe 15 milioni. Costa meno che a maggio (25 milioni). La Fiorentina parte piano, proponendo un prestito con diritto di riscatto. Il Verona vorrebbe però obbligo di riscatto. Il prestito oneroso con obbligo di riscatto potrebbe essere una soluzione. Piacciono sia Bajrami che Barak comunque. Ramadani può consentire una trattativa facilitata con l'Empoli per Bajrami, ma Barak piace di più a Italiano per le caratteristiche che cerca. Il Verona ad ora vuole 15 milioni, ma può scendere fino a 13-12 più bonus."