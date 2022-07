Schira: “Il destino di Milenkovic legato a De Ligt e Skriniar”

"Io credo che sia De Ligt che Skriniar alla fine andranno via dalla Serie A. Una volta che si smuovono le loro trattative, si smuovono anche quelle per Koulibaly, Bremer e Milenkovic."

"Per quanto riguarda le uscite si va più al rilento. Rasmussen, Benassi, Khoumè, Kokorin: tutti giocatori per i quali ci vorrà pazienza. Pian piano la Fiorentina riuscirà a sistemarli".

"Zurkowski, se non dovesse andare bene in ritiro, potrebbe tornare ad Empoli. Credo però che abbia una chance di restare se fa un buon pre-campionato anche perché la viola ha bisogno di una mezzala vista l'assenza di Castrovilli".

