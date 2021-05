Schira: “Avanti tutta per Gattuso alla Fiorentina”. Su Pradè e il nuovo ds…

Il punto del noto esperto di calciomercato

Nicolò Schira rilancia ancora la possibilità di vedere l'allenatore calabrese sulla panchina viola la prossima stagione. Dopo aver confermato quest'oggi l'addio a fine stagione di Gattuso col Napoli ora rilancia con il seguente tweet: "Avanti tutta per Rino Gattuso alla Fiorentina. Il tecnico del Napoli è prima scelta di Commisso che ha offerto biennale da €2M a stagione. Gattuso non ha mai detto no alla Viola nei giorni scorsi anzi...".