Di Marzio: “No di De Zerbi. Gattuso rimane pista aperta, ma alle sue condizioni”

Il punto sul prossimo tecnico viola secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: Gattuso può tornare d'attualità

Intervenuto a Sky Sport per commentare la giornata di Serie A, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla panchina viola. La Fiorentina è a caccia di un allenatore per la prossima stagione, e la società viola sta riscontrando alcune difficoltà: "De Zerbi ha detto no ma Gattuso, che ha il gradimento totale di Commisso e della dirigenza, può tornare d'attualità. Il tecnico del Napoli non ne fa una questione economica, ma se la Fiorentina accontenterà le sue esigenze e darà garanzie tecniche sul progetto viola, la pista è aperta".