Per Sky Sport UK se Gianluca Scamacca dovesse tornare davvero in Italia (Inter e Roma le società più interessate in tal senso), il West Ham guarderebbe ancora in Italia per poterlo rimpiazzare. L'emittente, infatti, racconta di un forte interesse degli Hammers per M'Bala Nzola, centravanti dello Spezia seguitissimo anche dalla Fiorentina ma che per il momento è rimasto a La Spezia. Sul centravanti angolano, per restare in tema Inghilterra, c'è anche l'Everton.