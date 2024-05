Sarri lontano dai top 5 campionati europei? Arrivano sirene dalla Grecia

Che Maurizio Sarri e la Fiorentina non si trovino neanche in questo mercato è una cosa ormai nota. Ma l'indiscrezione appena uscita su Sky Sport è a dir poco clamorosa. In queste ore infatti come riportato dall'esperto Gianluca Di Marzio una squadra greca avrebbe fatto un'offerta molto importante al tecnico toscano. La squadra in questione però non è l'Olympiacos, cosa che avrebbe avuto il sapore di vera e proprio beffa per tutti i tifosi viola, ma neanche l'AEK Atene. Infatti l'offerta sarebbe arrivata dal Panathinaikos. Al momento l'allenatore ex Napoli e Lazio però ha deciso di prendersi del tempo per riflettere e non ha dato una risposta al club greco. Ovviamente nelle prossime ore sapremo di più, ma dopo Mourinho al Fenerbahce tutto è possibile