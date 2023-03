Sarà un’estate rovente per Amrabat. C’è anche il Tottenham, fissato il prezzo

È rimasto alla Fiorentina nonostante il pressing insistente del Barcellona per una precisa scelta della società, ma a breve potrebbero riaprirsi diverse sirene di mercato per Sofyan Amrabat. A renderlo noto è calciomercato.com, che spiega come i blaugrana continuino a monitorare la situazione del marocchino. Occhio anche alla Premier League però, secondo il portale, anche il Tottenham è sulle tracce del calciatore per il mercato estivo. La Firoentina, però, non ha nessuna intenzione di farlo partire per una cifra inferiore ai 30-35 milioni di Euro.