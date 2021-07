Sampdoria, Per l’attacco piacciono Inglese ed un ex viola

La Sampdoria è a caccia di una punta centrale. Sondati Roberto Inglese e Patrick Cutrone, ex giocatore della Fiorentina.

Come riporta Il Secolo XIX, la Sampdoria è alla ricerca di una punta centrale di riferimento per l'attacco. Tra i nomi sondati, oltre a quello di Roberto Inglese, giocatore che in passato è stato accostato spesso anche alla maglia viola, ci sarebbe anche quello di Patrick Cutrone. L'attaccante a Firenze non ha avuto modo di dimostrare il suo valore, ma già agli Europei under-21 ha fatto vedere che è in grado di segnare diverse reti, anche importanti. L'ex viola è stato proposto, dal suo agente, al club blucerchiato.