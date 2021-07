Radio Bruno: Fiorentina a Moena anche il prossimo anno? C’è ottimismo

Si va verso la riconferma per il decimo anno consecutivo

Nonostante fosse apparsa come una possibilità del tutto remota, la Fiorentina potrebbe trascorrere la propria preparazione estiva a Moena anche la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, infatti, sarebbero in salita le quotazioni per una tappa nella Val di Fassa anche per la preseason 2022-2023. Se questo venisse confermato, si tratterebbe del decimo ritiro consecutivo a Moena.