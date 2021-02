Sampdoria, il pareggio col Benevento “vale” Candreva: ecco la particolare clausola

Il gol siglato da Keita, nel finale di Benevento-Sampdoria, non vale soltanto l’1-1 doriano. Come riportato da Sky Sport il pareggio ottenuto al “Vigorito” fa scattare una clausola particolare nel contratto di Antonio Candreva. Il centrocampista, in virtù degli accordi stipulati con l’Inter, è ufficialmente di proprietà del club di Ferrero. Nel prestito era previsto che al primo punto ottenuto, dopo la fine del calciomercato invernale, scattasse per la Samp l’automatico riscatto, Candreva lascia così l’Inter a titolo definitivo, dopo l’iniziale prestito. L’Inter incassa due milioni e mezzo di euro dalla sua cessione, mentre Candreva si lega totalmente alla Sampdoria.