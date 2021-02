Ranieri striglia la Samp: “Europa? Se giochiamo così andiamo in provincia”

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato, ai microfoni di DAZN, il pareggio per 1-1 contro il Benevento:

Altro che Europa, per come abbiamo giocato il secondo tempo andiamo in provincia. Nel primo tempo abbiamo giocato discretamente, eravamo padroni del campo. Nel secondo tempo siamo stati “arruffoni”, non so cosa sia successo. Il Benevento ha avuto 2/3 palle goal, è stato bravo Audero. Quando abbiamo ripreso a giocare abbiamo pareggiato. Vista la gara, un punto va benissimo. Non abbiamo fatto bene, ma abbiamo portato via un punto.