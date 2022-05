Salvare il salvabile: Venezia-Genoa-Cagliari, così la Fiorentina può rinforzarsi

Vediamo quali sono gli affari migliori in casa delle retrocesse

Federico Targetti

Non sono state capaci di mantenere la categoria con la quota-salvezza più bassa di sempre, i 31 punti della Salernitana; ma non per questo Venezia, Genoa e Cagliari devono essere totalmente snobbate ora che il calciomercato estivo è alle porte. La Fiorentina dovrà essere molto attenta a queste tre squadre, perché ci sarà bisogno di una massiccia campagna acquisti per sostituire i partenti e affrontare il triplo impegno in una stagione congestionata dal Mondiale invernale. Trattandosi di squadre retrocesse, sono tutti giocatori il cui valore è alla portata della Fiorentina, tralasciando il fatto che è sempre possibile accordarsi su prestiti, bonus e dilazioni varie. Vediamo allora quali sono i tre profili per squadra più verosimilmente interessanti in ottica viola.

N.B.: trovare potenziali titolari in queste squadre non è facile, per la maggioranza si tratta di calciatori che possono andare a rimpolpare la rosa offrendo alternative per il turnover. Ma ci sono un paio di chicche...

VENEZIA

Ampadu: Sorprendente tuttofare gallese, può ricoprire tutti i ruoli di centrocampo e difesa, prediligendo quelli di terzino destro e mediano. Un jolly di valore per una squadra che ha mostrato diversi cali fisici nell'arco della stagione.

Busio: Americano, protagonista di una buonissima prima parte di stagione. La Fiorentina era su di lui la scorsa estate, potrebbe essere il momento giusto per tornarci.

Aramu: Una sorta di Saponara 2.0, trequartista che può essere allargato sulla fascia. Ottimi piedi, discreto score nel suo primo anno in Serie A (7 gol e 5 assist), è il tipo di giocatore che piace a Italiano.

GENOA

Vasquez: Dici messicano, dici difensore, pensi a Salcedo. Ve lo ricordate? Vasquez potrebbe essere una buona aggiunta alla rosa, può fare terzino e centrale, in attesa di capire cosa succede con Milenkovic. Certo, fare meno di Nastasic è difficile...

Ostigard: Un altro difensore, non che negli altri reparti ci sia molto da salvare, specie in attacco... Ma Ostigard si è distinto forse anche più di Vasquez nel tenere i vari 1-1 e 0-0 che hanno permesso a Blessin di rimanere imbattuto per un paio di mesi con una sfilza impressionante di pareggi.

Amiri: Se il Genoa avesse avuto un reparto offensivo vagamente accettabile per la Serie A, questo trequartista ex Bayer Leverkusen avrebbe fatto assist a profusione. Colpi di grande classe in un mare magnum di pochezza tecnica, merita sicuramente di rimanere in A o in qualsiasi campionato di prima divisione.

CAGLIARI

Cragno: Fiorentino, ex Cattolica Virtus, nessun risentimento per via del passato, probabilmente lascerà il Cagliari retrocesso. Di portieri ce ne sono in giro, lui merita di essere tenuto in considerazione nonostante i vari Vicario, Carnesecchi e Gollini.

Bellanova: Per molti il naturale sostituto di Odriozola, Raoul è più strutturato fisicamente e meno svolazzante. Se il Cagliari ha sperato di salvarsi fino in fondo, il merito è in gran parte suo e dell'attaccante che ha spedito in rete molti dei suoi cross.

Joao Pedro: A lungo accostato alla Fiorentina, questa volta il brasiliano è veramente sul mercato. Se l'intenzione è quella di aspettare Cabral come fatto con Vlahovic, ci sono pochi attaccanti pronti come Joao Pedro e dal costo contenuto come il suo in circolazione.