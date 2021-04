S. Inzaghi: “Lazio la mia prima scelta, penso di esserlo anche per Lotito”

Simone Inzaghi, per il quale la Fiorentina avrebbe fatto un tentativo, ha parlato del proprio futuro in biancoceleste in conferenza stampa:

Spero di andare avanti tanti anni, il presidente Lotito lo sa che la Lazio è la mia prima scelta. E penso di essere io la sua prima scelta. Penso che questo matrimonio possa continuare nel migliore dei modi, senza se e senza ma.

