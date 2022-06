Rui Costa, un colpo (in uscita) da 100 milioni: ceduto il centravanti Nunez

Il Liverpool risponde all'arrivo di Erling Haaland al Manchester City e prende dal Benfica il centravanti uruguaiano Darwin Nunez. Un acquisto molto importante per i Reds, considerando l'esborso che dovranno versare nelle casse della società di Manuel Rui Costa, presidente appunto dei lusitani. In attesa dell'ufficialità, infatti, sono comunque emerse le cifre, che parlano di una parte fissa corrispondente a 80 milioni, ai quali si aggiungono altri 20 di bonus, per uno degli attaccanti più forti del globo.