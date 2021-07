Rosa monstre: in 50 sotto contratto. Il primo “mercato” di ACF passa da qui

Moena sarà il primo banco di prova decisivo

Vincenzo Italiano, aspettando l’inizio ufficiale della stagione studia già le schede dei giocatori a disposizione. Il primo “mercato” della Fiorentina, scrive La Nazione passa da qui. Complessivamente, tra chi rientra dai prestiti e chi invece si dovrà aggregare dalla Primavera, il “gruppone” viola conta cinquanta elementi . Il primo banco di prova sarà il ritiro di Moena: tocca agli “ex” baby di Aquilani dimostrare di essere pronti al grande salto: da Chiti a Dutu, da Ponsi a Pierozzi fino a Samuele Spalluto si metteranno in vetrina, pronti se non altro a stuzzicare l’attenzione. Grande curiosità, poi, c’è attorno a Youssef Maleh, il centrocampista preso a gennaio dal Venezia. In laguna, a dire il vero, sarebbero anche pronti discutere un nuovo prestito, ma la Fiorentina punta a vederlo prima sul campo. Sei sono i portieri che si troveranno a lavorare con il nuovo preparatore (Angelo Porracchio), mentre il gruppo dei difensori, ad oggi, è composto da 17 elementi. Se Illanes pare avere la valigia nuovamente pronta - lo cerca il Pescara - e Kevin Diks sembra finito nel mirino dell’Aarhus, c’è da capire quale sarà la destinazione di Aleksa Terzic.

Anche in mezzo al campo, servirà un’attenta analisi. Benassi, per esempio, dopo essere rimasto fuori l’intera scorsa stagione, ha voglia di riprendersi tempo e spazio, mentre Saponara che con Italiano ha già lavorato a Spezia potrebbe trasformarsi in un valore aggiunto a cui attingere. Inoltre si dovrà riflettere su Alfred Duncan, rientrato dal Cagliari, esattamente come per Zurkowski, corteggiato da diversi club. Là davanti, si è deciso di puntare su Sottil esercitando il controriscatto per portarlo a casa dal Cagliari, mentre chi spera di riuscire a dare una svolta alla propria carriera è Tofol Montiel, da troppo tempo nel dimenticatoio. Sarà Italiano a decidere, anche per Kokorin e Callejon, due big, fin qui, ai margini di tutto.