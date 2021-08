Romano (Sky): “Tottenham in contatto con l’agente di Vlahovic”

Paratici e la dirigenza del Tottenham sarebbero in contatto con Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, non con la Fiorentina

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport esperto di mercato, ha trattato sul proprio account Twitch dell'argomento futuro di Dusan Vlahovic. In particolare riguardo l’interesse del Tottenham per il centravanti serbo. Secondo il giornalista gli Spurs sarebbero in contatto con l’entourage di Vlahovic, ma non con la Fiorentina. Da capire se i contatti con la società viola ci saranno nelle prossime ore.