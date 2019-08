Roma, si allontana l’obiettivo-Pezzella: la vera priorità in difesa è Rugani

Ieri si stava già diffondendo alla vigilia di Fiorentina-Galatasaray un caso German Pezzella, considerando che il capitano gigliato non figurava nell’undici titolare scelto da Vincenzo Montella per affrontare la squadra di Fatih Terim. Come ha spiegato poi lo stesso tecnico viola, l’argentino è rimasto fuori all’inizio perché squalificato per la prossima gara di Coppa Italia. I rumours, comunque, intorno a Pezzella non si spengono, anche se quella che sembrava la sua principale pretendente, cioè la Roma, si sta defilando: per tuttomercatoweb.com, infatti, i giallorossi stanno puntando tutto su Daniele Rugani, tenendosi come alternativa principale Dejan Lovren del Liverpool. Il difensore argentino, dunque, sarebbe la terza scelta dei capitolini. In più, aggiunge il portale, Pezzella avrebbe dato tempi stretti per conoscere il proprio futuro, altrimenti lui non si muove da Firenze.