Rocco-Prandelli, faccia a faccia per ripartire. Spunta un ex-obiettivo per la mediana

Come riportato da La Nazione, in un mercato così silenzioso le sorprese possono esser sempre dietro l’angolo. Quello che è certo tuttavia è che la Fiorentina dovrà passare all’azione dopo aver alleggerito la rosa. Ieri è andato in scena un faccia a faccia tra Rocco e Prandelli in cui si è discusso anche di mercato e dell’estrema necessità di far risultato contro il Crotone. La squadra Viola ha terminato il bonus, quello di sabato è un match che non si può sbagliare. Per quanto riguarda le trattative, nelle ultime ore è stato proposto lo svincolato Lasse Schone, regista classe ’86 ex Genoa ed Ajax. Già in passato aveva attirato l’attenzione di Pradè, ma comunque resta un piano secondario rispetto al grande obiettivo Lucas Torreira. Per l’uruguaiano resta l’ingaggio lo scoglio maggiore e anche la presenza di un’offerta concreta dalla Spagna (Valencia) non aiuta la causa gigliata.

