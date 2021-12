Rivoluzione Sassuolo? I neroverdi pensano alla cessione di Boga e Berardi

Il Sassuolo potrebbe anticipare di una sessione la rivoluzione: via a gennaio Berardi e Boga?

Ha del clamoroso quello che scrive Tuttomercatoweb.com sul futuro del Sassuolo. Secondo il portale, la società neroverde potrebbe cedere sia Jeremie Boga che Domenico Berardi nel corso del mercato di gennaio. Una situazione difficile da pensare fino a qualche settimana fa, ma il club vorrebbe far partire una rivoluzione già dall'inverno, per anticipare scelte che sarebbero inevitabili durante il prossimo giugno.

Se l'Atalanta potrebbe decidersi finalmente ad affondare per Boga, la situazione relativa a Berardi è fluida: l'esterno campione d'Europa con la nazionale ha chiesto la cessione già in estate e la Fiorentina non più di una settimana fa ha inoltrato un'offerta, ancora bassa per il Sassuolo. La valutazione è intorno ai 25-30 milioni, la proposta è stata di 15. Se non ci dovessero essere altri rilanci sarà molto difficile sperare di sbloccare la situazione. A gennaio però manca ancora un mese e la questione è tutt'altro che già chiusa.