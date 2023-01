Ritorno in Serie B per Ferrarini? Una società sonda il serreno

Potrebbe essere nuovamente in Serie B il futuro di Gabriele Ferrarini. Il terzino di proprietà della Fiorentina, si trova attualmente al Monza dove però non è di fatto mai stato impiegato. Per questo è probabile che il classe 2000 venga girato in prestito ad un'altra squadra e secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il giovane viola sarebbe finito nel mirino della Ternana. Pista da seguire nei prossimi giorni.