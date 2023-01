Ritorno in Italia per Lirola? L’ex viola ad un passo da una neopromossa

Lirola sarebbe vicino ad unritorno in Serie A

Potrebbe essere nuovamente in Italia il futuro di Pol Lirola. Il terzino destro, passato dalla Fiorentina al Marsiglia a titolo definitivo dopo una burrascosa estate nel 2021 si trova attualmente in prestito all'Elche, ma nelle prossime settimane potrebbe intraprendere una nuova esperienza nel Bel Paese. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, l'ex viola sarebbe vicino a passare, sempre con la formula del prestito al Monza. L'Elche ha già dato l'ok per il ritorno del calciatore al club francese, che poi lo girerebbe al club lombardo. I contatti, spiega il noto esperto di calciomercato, sono avanzati e si spera di definire l'operazione nei prossimi giorni.