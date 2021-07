Riso: “Papu Gomez non rientra in Italia. Sensi alla Fiorentina? Ma no…”

Così Riso su due tra i nomi spesso tirati fuori in tema di mercato in casa Fiorentina

Il noto procuratore Giuseppe Riso è stato raggiunto a Linate dai taccuini delle testate presenti, tra cui Tuttomercatoweb: tra le sue battute anche due che riguardano il mercato della Fiorentina. La prima a proposito del centrocampista dell'Inter Stefano Sensi: "Se piace alla Fiorentina? Ma no... rimane tranquillamente anche lui all'Inter", è stata la risposta di Riso. Che in un secondo momento, interrogato sul Papu Gomez, anche recentemente accostato ai viola, ha negato la possibilità di un imminente rientro in Italia dell'argentino: "Nel breve no, vuol restare lì, è innamorato di Siviglia. Adesso no, magari più avanti".