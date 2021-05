Riecco Torreira: la Fiorentina potrebbe riprovarci

Il centrocampista dell'Arsenal piace a Gattuso, i viola ci pensano. Anche se lui preferisce l'Argentina

Lucas Torreira è un obiettivo di vecchia data della Fiorentina. Accostato più volte ai viola nelle ultime stagioni. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il nome dell'uruguaiano torna di moda in casa Fiorentina. Il centrocampista di proprietà dell’Arsenal ha mercato in Argentina e di recente ha dichiarato di voler lasciare il calcio europeo. Ma i viola ci pensano, è un profilo apprezzato anche da Gattuso. Fiorentina a caccia di rinforzi per il futuro.