Ricordate Mlakar? L’ex viola è stato proposto (senza successo) ad un club di A

Ricordate Jan Mlakar? L'attaccante ha vestito la maglia viola da giovanissimo per due stagioni e attualmente milita nella fila dell'Hajduck Spalato. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il futuro del calciatore avrebbe potuto ancora parlare italiano. Il classe 1998 è stato proposto allo Spezia e in particolare a Macia, attuale uomo mercato del club ligure con cui il giocatore ha condiviso l'esperienza alla Fiorentina. Lo stesso quotidiano spiega come il club però non sia interessato al calciatore, ma bensì si punti ad un profilo più esperto della categoria, come Henry e Lasagna del Verona.