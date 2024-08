Ricordate Diks? L’olandese torna in Italia, lo sta per prendere il Como

Come si legge su gianlucadimarzio.com, l'ex viola Kevin Diks sta per rientrare in Italia dopo l'esperienza - con pochissime presenze - in maglia viola. Como e Copenaghen, infatti, hanno trovato una base di accordo per il trasferimento in Lombardia del terzino destro olandese. Cinque i milioni che la società danese incasserà, ma per l'annuncio serve l'acquisto da parte dello stesso Copenaghen del sostituto di Diks (Gabriel Pereira, in arrivo).