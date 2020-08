Tutti pazzi per Samuele Ricci (SCHEDA), centrocampista classe 2001 dell’Empoli. Il presidente Fabrizio Corsi chiede tra i 10 e i 15 milioni e non è intenzionato ad abbassare le pretese. Come raccolto da calciomercato.com, la corsa per aggiudicarsi il gioiellino azzurro è adesso circoscritta a tre squadre: Fiorentina, Borussia Dortmund e, più defilato, Milan.

La possibilità di giocare e crescere sarà determinante per la scelta della nuova squadra e la Fiorentina può offrirgli ciò che cerca, dando a Ricci tutto il tempo necessario per maturare. I contatti sono già avviati, la Fiorentina ha un canale preferenziale con l’Empoli, visto anche l’affare Zurkowski, manca solo la stretta finale da parte di Pradè.