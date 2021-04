Ricci-Spezia, niente rinnovo: Lazio in vantaggio sulla Fiorentina

Il centrocampista si libererà a parametro zero. Fiorentina interessata, ma la Lazio si è già mossa per assicurarsi Ricci

La Lazio è in pole position per Matteo Ricci dello Spezia, giocatore accostato anche alla Fiorentina negli ultimi tempi. Il regista classe '94 non ha ancora rinnovato il contratto e può cambiare squadra in estate a parametro zero. Il Secolo XIX di oggi scrive che il club di Lotito ha già avanzato una proposta importante all'agente del giocatore che nella squadra di Inzaghi partirebbe come alternativa a Lucas Leiva. La Fiorentina e la Sampdoria rimangono sullo sfondo, con ancora qualche possibilità di inserimento, anche se sembrano più concentrate sul mercato delle punte.