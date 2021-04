Il rinnovo di Ribery procede, ma la Lazio prova a fare lo sgambetto

I biancocelesti vorrebbero un vice-Correa o un esterno per il tridente, e si sarebbero aggiunti alle pretendenti per il francese

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla partita per il rinnovo di Franck Ribery. Commisso non vorrebbe perdere il leader del suo spogliatoio e ha offerto sì una parte fissa del contratto dimezzata, circa 2 milioni all'anno, ma con una parte variabile legata agli obiettivi da raggiungere. Ribery riflette, ma c'è da registrare l'inserimento della Lazio, che sta provando a fare lo sgambetto alla Fiorentina. Il fatto è che il numero 7 vorrebbe avere la certezza su quale sarà l'allenatore della prossima stagione prima di prendere una decisione definitiva: questo ha permesso ad alcuni club di fare la propria mossa, molti tedeschi, ma appunto anche la Lazio, che ne farebbe un vice-Correa o un jolly da tridente. In tutto questo, la Fiorentina rimane favorita a meno di clamorosi stop, visto che ha il gradimento del giocatore verso l'ambiente.