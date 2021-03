Ricci, in nazionale ma in scadenza con lo Spezia: la Fiorentina lo segue

La Sampdoria, raggiunta virtualmente la permanenza in Serie A, comincia a guardare alle prime manovre di mercato in vista dell’estate. C’è un nome in particolare che sembra entrato nell’orbita della dirigenza blucerchiata, ed è quello di Matteo Ricci dello Spezia (LA SCHEDA). Secondo Il Secolo XIX il club blucerchiato sarebbe ingolosito dalla situazione contrattuale del centrocampista, fresco di convocazione in Nazionale. Il giocatore infatti è in scadenza, e attualmente ballerebbe una distanza di 100mila euro tra la domanda e l’offerta. Il gap potrebbe essere colmato in parte dal raggiungimento di alcuni bonus, ma la proposta non sembra soddisfare pienamente il suo agente Moretti. Per questo motivo il procuratore avrebbe iniziato a guardarsi intorno, soprattutto considerando che il classe 1994 è entrato pure nel mirino della Fiorentina, ma anche di altre società italiane. Ad aiutare la Samp potrebbe essere l’influenza su Moretti dell’agenzia dei Pastorello, con cui Ferrero recentemente sta chiudendo numerosi affari.

