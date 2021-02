Ribery e il Monza, Boateng continua a chiamare. Il punto anche su Vlahovic e Milenkovic

Tuttosport si sofferma sul mercato in uscita della Fiorentina. Il contratto di Franck Ribery è in scadenza, e il francese sta ricevendo continue chiamate dell’amico ed ex compagno in viola Boateng da Monza. Per quanto riguarda Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic potrebbe invece prospettarsi un futuro in Premier League, dove hanno diversi ammiratori.

