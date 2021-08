Respinta la maxi offerta del Tottenham per Lautaro Martinez, assalto a Vlahovic?

Gli ultimi aggiornamenti dal calciomercato, il ricco valzer degli attaccanti può coinvolgere anche la Fiorentina

Dopo le dolorose cessioni a PSG e Chelsea di Hakimi e Lukaku (ancora non ufficiale ma tutto sembra avviato nei minimi dettagli), l'Inter deve fare i conti con l'ennesimo assalto ad uno dei suoi gioielli. Lautaro Martinez è nella lista dei desideri del Tottenham alla ricerca di sostituto di Harry Kane, anche lui in partenza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i londinesi sono disposti a mettere sul piatto 70 milioni di euro. Il d.s del club inglese Fabio Paratici ha espresso questa disponibilità, ma la proposta non ha raccolto il consenso dei vertici dell’Inter. "Il mercato in uscita è chiuso", è il laconico commento che arriva dai piani alti dei nerazzurri. Da capire adesso la reazione degli Spurs, insisteranno per l'argentino oppure vireranno su Dusan Vlahovic? Ieri la presenza del manager del serbo al Franchi può aver aggiunto pezzi al puzzle in via di composizione. Tra voci di rinnovo e cessione il futuro è tutto da decifrare.