Rai Sport – La Fiorentina punta Chiriches, trattativa in corso

Sono già alle spalle gli episodi arbitrali di Fiorentina-Napoli, ma il mercato non si ferma mai. Secondo quanto riporta Rai Sport, l’ultimo nome per la difesa viola si chiama Vlad Chiriches: il romeno del Napoli piace a Pradè, che avrebbe offerto 12 milioni a fronte della richiesta di 15 dal club partenopeo. La trattativa è in corso. LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM

Da quanto risulta invece alla nostra redazione il centrale rumeno non sarebbe un obiettivo dei viola ch comunque stanno cercando un rinforzo per il comparto centrale.